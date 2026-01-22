詹能傑為救人英勇殉職！母親照片疑遭盜用發文 家屬PO文檢舉

仁愛消防分隊小隊長詹能傑脫面罩救人英勇殉職。 圖：翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書

[Newtalk新聞] 基隆市「台北生活家」社區昨日大火奪走2條生命，其中仁愛消防分隊小隊長詹能傑脫面罩救受困女子，自己卻因吸入大量濃煙殉職，引發社會熱議，竟有不肖人士盜用死者母親的照片發文，2小時內累積上萬觀看，目前相關貼文已被刪除下架。

英勇消防員詹能傑殉職後，不少網友在社群上哀弔，卻出現有人疑似盜用詹能傑母親的照片發文，內容包括「這是我兒子，他的死，不該只是一則新聞」、「他不是不想活，只是活在一個犧牲被當作理所當然的世界」等語。

文章一出後，短短2小時內累積上萬觀看，隨後有自稱詹能傑家屬發文，「我們家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙，還冒用我阿姨的身分，呼籲網友幫忙轉發，並協助檢舉，以免有人受騙」。

詹能傑與義消盧彥宏一同進入火場救人，發現受困羅女後，詹能傑將面罩給羅女使用，並與盧彥宏共用一個面罩，但交替使用下氧氣不足，盧因意識到缺氧，立即喊「共生、共生」，但詹已失去意識，盧彥宏爬出火場後，同仁救出詹能傑時已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

