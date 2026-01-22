詹能傑第3次入火場送命 與義消「共用面罩」氣瓶僅剩10bar仍奮勇救人

記者莊淇鈞／新北報導

基隆市樂利三街「台北生活家」社區，昨天（21日）深夜10時許，裡面的2樓某戶發生火警，造成41歲仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，他捨命搶救的33歲羅姓女住戶，脫困後送醫傷重不治，釀成2死悲劇。當時詹能傑與義消盧彥宏2人一起3次進入火場，第3次進入時，為救羅女將面罩讓給她使用，詹能傑與義消2人共用1個呼吸面罩，氣瓶數值僅剩10bar（正常氧氣瓶數值約280至300bar）。

據了解，搶救這場惡火時，小隊長詹能傑與義消盧彥宏2人一起3次進入火場，當時屋主女兒羅女仍受困屋內還有呼吸，詹能傑發現後立即將脫下面罩給羅女，所以他跟義消盧彥宏2人共吸1個面罩，最後卻因氧氣數值快速下降，最後僅剩氧氣不到10 bar，義消立即喊「共生、共生」（共生面罩），隨後就沒有氧氣，自己就趕快逃了出來。隨後詹能傑就缺氧吸入大量一氧化碳昏厥。

盧彥宏說，詹能傑見羅女還有呼吸，但共生面罩已用完，所以拿自己的氧氣面罩給羅女，並轉頭跟義消要面罩，但義消沒有配共生面罩，他還摸到小隊長的臉，驚訝怎麼沒有頭盔！才趕快拿自己的呼吸器給隊長吸2口，但自己的含氧量也不足，只得自己先逃生出去，不然2人都會死在裡面。

這起惡火總計造成2死4傷的慘案，1名隊員於救援時遭到電擊、抽筋送醫，另3人則因吸入大量濃煙或受驚送醫，3人送醫後均無大礙。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

