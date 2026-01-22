「詹能傑給我起來！」共用面罩義消慟發聲：吸不到氧氣 捨命救人時間軸曝

基隆2死4傷火災，現場進行火災調查，大門管制進入。廖瑞祥攝



基隆市安樂區集合住宅21日深夜火警，消防小隊長詹能傑將自己的氧氣面罩，讓給受困住戶羅女使用，自己與義消共用面罩，卻因缺氧及濃煙倒地昏厥，尋獲時無生命跡象，送醫搶救不治，享年41歲。

當時，和詹能傑一起的義消心痛還原生死瞬間，義消表示，看到詹能傑脫掉面罩給民眾使用，他趕緊上前，且求救喊：「共生、共生」（共生面罩）。不過，氧氣存量的數值一直掉。目擊者表示，該名義消逃出火場時，因為缺氧，整個人跪地，看他呼吸十分困難。

消防局消防員接獲求救訊息，立即進入大樓找詹能傑，找到他時，人沒有生命跡象，趕緊抬出一路衝，送上救護車，不斷呼喊「詹能傑你給我起來！」無奈最終仍宣告不治。詳細起火原因還需進一步釐清。

樂利三街住宅火警時序

21日22:41基隆市消防局受理報案

22日00:39發現詹能傑受困啟動RIT(Rapid Intervention Team) 快速救援小組

22日01:55救出詹能傑無生命徵象送醫

22日02:55詹能傑宣告不治

22日05:13殘火處理完成

22日05:22起火戶救出1女無生命徵象送醫，不治。

