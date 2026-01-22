詹能傑脫面罩捨己救人！家屬盼入祀忠烈祠 謝國樑：全力爭取

即時中心／連國程、許雯絜報導

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日深夜發生火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度進火場救援，還將自己的面罩留給受困在屋內的女子，最後不幸殉職。詹能傑捨己救人的英勇行為，讓人相當不捨，家屬希望入祀忠烈祠，基隆市長謝國樑今（22）日表示，會依照家屬意願全力爭取。





這場大火造成2死4傷，火場內堆滿雜物，讓救援變得更加困難，詹能傑在危急時刻選擇脫下面罩給受困民眾，自己卻因吸入過多濃煙不幸殉職。基隆市長謝國樑今日受訪時心情相當沉重，他說詹能傑在生死關頭選擇把危險留給自己，幫助需要的民眾，基隆市失去如此英勇的小隊長，十分不捨。

謝國樑說詹能傑性格相當英勇，每次都不顧一切衝第一線，現在最重要的是要先照顧傷者，也會全力協助詹能傑的家屬，不僅爭取入祀忠烈祠，也會爭取最優的撫恤。

