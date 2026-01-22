詹能傑脫面罩捨己救人！鋼鐵爸出手：消防員殉職「喪葬全程無償」

仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，留下年幼女兒與妻子。 圖：翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書

[Newtalk新聞] 基隆市「台北生活家」社區昨日深夜大火，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困女子，因吸入過多濃煙而不幸殉職，殯葬業者「鋼鐵爸」（本名阮橋本）動容，發文宣布「即刻起，凡新北市基層消防人員若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理。」

鋼鐵爸熱於幫助弱勢族群，日前親自送走好友顏正國，協助一家人處理後事，得知詹能傑捨己為人的壯烈事蹟後，鋼鐵爸挺身而出包辦喪葬事宜，期盼讓殉職者家屬知道，這樣的犧牲並未被社會遺忘。

鋼鐵爸發文指出，祈求這份承諾「備而不用」，「我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們，每一次穿上重裝出勤都能脫下裝備，平安回家抱抱家人。」

同時鋼鐵爸更呼籲，「不要讓口水玷污了這份對英雄的敬意，勿再揣測，讓這份愛純粹地留給守護我們的英雄。」貼文曝光後，引起大量網友盛讚「鋼鐵爸好人ㄧ生平安健康」、「謝謝鋼鐵爸，謝謝你讓善不斷循環」。

