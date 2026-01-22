詹能傑脫面罩捨身救人！鋼鐵爸心碎出手了…消防員殉職「喪葬全程無償」

記者徐珮華／綜合報導

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場搜救，並將唯一空氣面罩讓給受困的羅姓女子，最終兩人雙雙殞命。消息曝光後，各界不捨警消犧牲，殯葬業者「鋼鐵爸」（阮橋本）也出手，發文宣布：「即刻起，凡新北市基層消防人員若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理。」

詹能傑（左）捨身救人，因公殉職。（圖／翻攝自基隆市消防局臉書）

鋼鐵爸長年熱衷公益，持續以實際行動協助弱勢族群。如今他不捨消防人員因公殉職，挺身而出包辦喪葬事宜，期盼讓殉職者家屬知道，這樣的犧牲並未被社會遺忘。不過他仍祈求這份承諾「備而不用」，「我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們，每一次穿上重裝出勤都能脫下裝備，平安回家抱抱家人。」

鋼鐵爸承諾包辦殉職消防員喪葬費用。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）

此外，鋼鐵爸先前公開表態不再參與公職選舉，此次也呼籲外界勿將此舉與政治連結，「不要讓口水玷污了這份對英雄的敬意，勿再揣測，讓這份愛純粹地留給守護我們的英雄。」

