詹能傑脫面罩救人殉職！完整火場救援時間曝 同仁悲喊「你給我起來」

義消見詹能傑脫掉面罩後，急與他共用面罩，最後自己也缺氧趴地爬出火場。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區21日晚間發生一起火警事故，造成2人死亡，其中一人為仁愛分隊小隊長詹能傑，其為將受困民眾救出，將自己的呼吸面罩脫下給對方使用，卻不幸殉職。而該場火警救援的完整時間表也曝光了，詹能傑缺氧昏迷被救出時，一旁同仁狀更是忍不住悲喊，「詹能傑，你給我起來」。

警消獲報後第一時間也派出27車59人前往現場，疏散20多戶、上百人撤離，其中起火的70多歲余姓女屋主逃出火場後表示，自己22歲的女兒仍受困在火場內。不過因為火場堆滿雜物與大量衣物，導致火勢延燒迅速，造成搜救困難，詹能傑三度進出火場搜救，不惜摘下面具想給屋主女兒使用，自己卻因吸入大量一氧化碳後昏迷，緊急送醫後仍不幸不治。

該起火警事故總計造成2死4傷的慘案，1名隊員於救援時遭到電擊、抽筋送醫，另3人則因吸入大量濃煙或受驚送醫，3人送醫後均無大礙。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

