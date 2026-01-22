詹能傑脫面罩救人殉職！義消急和他共用面罩 缺氧趴地爬出火場

義消見詹能傑脫掉面罩後，急與他共用面罩，最後自己也缺氧趴地爬出火場。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區21日晚間發生一起火警事故，造成2人死亡，其中一人為仁愛分隊小隊長詹能傑，其為將受困民眾救出，將自己的呼吸面罩脫下給對方使用，卻不幸殉職。而當時與詹能傑一起進入火場的義消表示，當時詹能傑為了受困民眾將呼吸面罩脫下來後，與他共用一個呼吸面罩，2人因此雙雙缺氧。

事故發生後，由於屋內堆放大量雜物，導致火勢瞬間延燒，儘管女屋主第一時間逃生，但其女兒卻仍受困屋內，並且還有生命跡象。詹能傑3度出入火場，為將患者救出，不惜將自己的呼吸面罩脫下給對方使用，與義消共用一個呼吸面罩，卻因此缺氧，吸入大量一氧化碳後昏迷，緊急送醫後仍不幸不治。

而與詹能傑共用呼吸面罩的義消，也因缺氧，以跪趴方式爬出火場，不斷大口呼吸。他事後也表示，第一時間發現詹能傑脫掉面罩後，就立即將自己的面罩拿給他用，2人共同使用一個，不過最後卻因氧氣數值快速下降，最後僅剩氧氣不到10。

該起火警事故總計造成2死4傷的慘案，1名隊員於救援時遭到電擊、抽筋送醫，另3人則因吸入大量濃煙或受驚送醫，3人送醫後均無大礙。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

