詹能傑脱罩救人殉職！「見隊員沾血暖心舉動」曝 同袍慟喊：你給我起來

社會中心／林昀萱報導

消防員詹能傑殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜10時許發生火警，造成41歲仁愛分隊小隊長詹能傑摘下面罩救人不幸殉職。同仁透露，當天南榮公墓砍人案也是由仁愛分隊負責，曝光在見到同仁沾血後詹能傑的暖心舉動，對他不幸罹難難以接受。

這場惡火出動27車59人趕往救援，火勢於21日夜間23時42分撲滅，但救災過程中遭遇重大變故。1月22日00時39分，現場回報仁愛分隊小隊長詹能傑受困火場。消防局旋即啟動快速救援機制（RIT）全力投入搶救。惟因起火戶內堆積大量雜物、空間極度狹隘，現場共計派遣7梯次RIT小組人員接力施救，逐步將受困的詹能傑帶出。經查，詹能傑當時配戴完整個人防護裝備進行搜救任務；為確保在艱困環境下能維持最大之搜救機動力與行動敏捷度，詹能傑執行第三次搜索任務時，並未隨身攜帶公裝配備之「共生面罩」。由於火場內堆積之雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，加之濃煙密佈、視野極差，搜救環境異常艱困，詹能傑1時55分被救出並緊急送醫，經醫療團隊竭力搶救，仍於2時55分不幸殉職。

據《壹蘋新聞網》報導，同仁透露，同一天發生在南榮公墓（殯葬管理所）休息辦公室砍人案，也巧合的由仁愛分隊負責，其中一名同仁在救護過程不慎接觸到傷者血液，深怕有風險。詹能傑見狀也頻頻關心同仁情況，並暖心詢問是否要就醫檢查、幫忙協調車輛，隊員之間感情深厚。沒想到詹能傑在當晚執勤中殉職。

火場堆滿雜物救援困難。（圖／翻攝畫面）

據了解，由於屋內堆滿回收物品，導致救援困難，消防員進入屋內搜索，一不小心碰到物品就會「崩落」，行進間也非常困難，且回收物因火勢持續悶燒，屋內濃煙密布。第三次進入火場時，詹能傑為了拯救受困在2樓的33歲羅姓女子，發現羅女遭雜物夾困，情急之下，捨命將面罩給她，未料自己卻因此嗆傷昏迷。同仁將他送上救護車一路不斷吶喊「詹能傑你給我起來喔」，場面讓人鼻酸，但無奈最終詹能傑和他捨命相救的女子都宣告不治。

