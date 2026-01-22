詹能傑英勇殉職 昔同事悲慟喘不過氣！憶他生前暖舉：一直叮嚀我別太衝

社會中心／施郁韻報導

基隆市樂利三街民宅惡火。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困33歲羅姓女子，疑因將臉上面罩給羅女，詹能傑被濃煙嗆傷昏迷，送醫不治。詹能傑殉職，許多同仁難過不已，桃機航警謝昌融曾為同事，感慨寫下，詹能傑總是叮嚀他工作別太衝，沒想到卻先到另一個世界待命。

41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為救受困33歲羅姓女子，疑因將臉上面罩給羅女，詹能傑被濃煙嗆傷昏迷不治。（圖／翻攝自基隆市消防局臉書）

謝昌融在臉書發文寫下「死亡不是結束，遺忘才是」，表示新聞實在太沉重，重得讓人喘不過氣，讓他想起《可可夜總會》裡的一句話「心裡全是你的影子」。

謝昌融感慨，去年底機場一別，匆匆留下伴手禮沒有拍下一張合照。他表示，詹能傑總是專業、勇敢，還常叮嚀他工作別太衝，沒想到卻先跑去另一個世界待命了，並感謝謝昌融能夠出現在自己生命裡，陪他度過講幹話、耍白爛的日子，最後悲痛直呼「詹能傑，任務結束了，兄弟，好走」。

據悉，基隆市「台北生活家」社區21日深夜發生火警，小隊長詹能傑與義消盧彥宏2人一起3次進入火場，當時屋主女兒羅女仍受困屋內還有呼吸，詹能傑發現後立即將脫下面罩給羅女，他與盧彥宏共吸一個面罩，最後卻因氧氣數值快速下降，最後僅剩氧氣不到10bar（正常氧氣瓶數值約280至300bar），義消立即喊「共生、共生」（共生面罩），隨後沒有氧氣，自己就趕快逃了出來。詹能傑由於缺氧，吸入大量一氧化碳昏厥。

直到22日凌晨2時許，搜救人員再度進入火場尋獲詹能傑時，他已無呼吸心跳，醫療團隊搶救50分鐘，因缺氧時間過長，最終不治。

消防署長蕭煥章蕭煥章指出，已與家屬討論後續撫卹事宜，包括儀式上會覆蓋消防旗、國旗，將由基隆市府申請並循往例進入忠烈祠，並協助培養詹能傑的年幼孩子到大學畢業。

