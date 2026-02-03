詹能傑追晉分隊長入祀忠烈祠！消防旗、國旗覆棺 劉世芳頒發褒揚令

上個月深夜基隆樂利三街民宅發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝入火場搜救，卻不幸殉職，享年41歲。今（3）天舉行公祭，內政部長劉世芳、基隆市長謝國樑皆親自到場，並追晉詹能傑為分隊長，以及入祀忠烈祠，詹能傑的遺孀和女兒也向來弔念的各界人士鞠躬致意。

第一分隊與仁愛分隊消防員、義消整齊列隊，眼眶泛淚，以最莊重的方式，向英勇的打火兄弟、殉職小隊長詹能傑珍重道別，移靈車隊繞行到他生前服務的仁愛分隊，進行最後巡禮。

基隆消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，在上個月樂利三街民宅火警中不幸殉職，享年41歲。2/3號舉行公祭，由內政部長劉世芳率隊致祭，頒發褒揚令及獎章，基隆市長謝國樑則頒發追晉分隊長令及獎章，之後詹能傑將入祀忠烈祠，接受市民悼念。

劉世芳、謝國樑到場頒發褒揚令與追晉令。圖／台視新聞

告別式上一幕幕畫面，都是詹能傑小隊長生前出勤打火、救人的身影，由消防局同仁在棺木上覆蓋消防旗、國旗致敬。家屬的訃聞上字字句句寫下對他的無限思念，詹能傑的遺孀和女兒也向來弔念的各界人士鞠躬致意。

消防局同仁在棺木上覆蓋消防旗、國旗致敬。圖／台視新聞

消防單位已著手檢討共生面罩的配備標準，以及快速救援小組的啟動時機，同時針對類似囤積行為引發的高風險火警，地方各界也強烈呼籲相關單位加強社區管理與稽查，避免類似憾事再重演。

