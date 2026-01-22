詹能傑1小時才被RIT小組救出 消防局：路徑堆滿雜物

小隊長詹能傑三度進火場找受困女子殉職（圖／東森新聞）





消防節剛過3天，基隆民宅火警釀成2死，一位英勇消防小隊長3進火場殉職！受困76分鐘小隊長送到醫院時，因為長時間缺氧，有做了氣切，急救了50分鐘，很遺憾還是無法將人救回。21日晚上10點多，基隆市樂利三街一處大型社區發生火警，釀成2死6傷！當時大火延燒速度很快，消防人員多次進出火場搶救，耗費將近7小時，才找到受困者，尤其小隊長詹能傑三度進火場找受困女子，甚至將面罩讓給她，自己吸入太多濃煙昏迷失聯，兩人不治。

消防局哀悼：黑白大頭貼表達敬意

基隆市消防局人員一早將臉書粉專大頭貼改為黑白照片，並發文哀悼，「小隊長，任務已經結束！一路好走。我們會記得你為了救人而犧牲了自己」質疑消防裝備不夠？3進火場殉職！受困76分鐘為何期間沒有人發現詹能傑消失，以及現場是否配置共生面罩等裝備問題。

詹能傑面罩分給受困者、對講機失效

勇消詹能傑三度進入火場救人，最後卻命喪火場，與他同組進退的義消還原，當時氣瓶所剩不多，詹能傑在救援患者時，他將自己的面罩分給詹能傑吸，並透過對講機求援，卻沒有人聽見，疑似是對講機被佔線。另外，為何快速救援小組花費一個多小時救出詹能傑，基隆市消防局指出，路徑全部都有雜物堆積。這回小隊長三進三出找人，但是現場實在太惡劣了，現場又太黑暗，加上雜物多很難找人，所以一直到早上5點才找到屋主女兒。

已故基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑：「都是衣服，你們小心一點，在最裡面，你知道他那個床很高，然後沒有人，然後四處都是衣服，你只要不小心碰到就山崩了，要小心一點喔。」

詹能傑為何將面罩給受困女子？

英勇的小隊長詹能傑兩度進出火場搜救後，向同袍說明，火場內狀況有多艱困。但為了救大樓內，最後一名受困的33歲羅姓女子，他再度背上氣瓶入火場，卻失聯最後傳來噩耗。為何會將面罩給女子，難道沒有可共用的共生面罩嗎，與他同組進退的義消，哀痛還原現場。

義消vs.記者：「女子他還有反應，詹能傑喊面罩，我回頭摸到他的臉，我就趕快拿我的給他吸，吸到我也沒空氣了，我的空氣瓶也快速下降，一人吸兩口剩下98，（為什麼沒有把患者面罩拔起來），吸掉了。」

21日晚間接近11點，消防到場後，直到大約11點40分，詹能傑已2度入屋，但雜物過多，搜救困難。在體能大量消耗之下，他仍決定第3度入屋，氣瓶剩餘量低的狀況下同組人員撤出。凌晨12點40分，確認詹能傑失聯，啟動快速救援小組，在一個多小時後，救出詹能傑。

義消vs.記者：「共生共生，對講機裡面共生，沒人聽到，頻道被占掉，（你一出來就倒了，我在裡面吸太多濃煙）。」

錯失黃金救援時間？基隆市消防局長：路徑有雜物堆積

為何對講機求援無效？以及RIT小組救援時間，甚至拉到1個多小時？是否因此錯失黃金救援時間。基隆市消防局長游家懿vs.記者：「路徑全部都有雜物堆積，門關不起來，（是不是也會導致說火煙竄升得比較快），沒錯。」

最後詹能傑空氣瓶耗盡，2死悲劇，消防同袍與家屬的痛，能否不再重演。

