詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母親痛心揭消防員2大問題

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑於22日凌晨不幸殉職。（圖／翻攝自Facebook／基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」昨（21）日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，更將唯一空氣面罩給受困女子，最終因吸入過多濃煙不幸殉職。詹能傑母親今（22）日稍早透過社群發聲，稱兒子把面罩給別人是他的選擇，但也並非不想活，只希望他的離開能讓社會正視消防員工作環境與裝備問題。

詹能傑的母親今日稍早在社群平台Threads發文，對於兒子的死透過文字表達沉痛心聲，詹母認為兒子的離世並非單純意外，而是長期制度失靈與安全保障不足下的結果，「他是被一次次『沒關係、撐一下』拖進去的」；詹母指出，兒子3度進入火場執行任務，最後一次把空氣面罩讓給別人，明知風險仍做出選擇絕非一時衝動，而是他職責與價值的抉擇。

詹母直言，社會往往在悲劇發生後讚頌英雄，卻忽視制度改革與裝備補強，若問題未被正視，類似犧牲恐將重演，並藉此呼籲，外界的關心不應止於哀悼，而應化為行動，推動改善救災環境，避免下一個名字再次出現在新聞中。

最後詹母對於各界慰問表示感激，坦言仍在整理情緒，暫時無法一一回覆網友們留言，但已感受到社會的關懷與支持，「每一份關心我都收到了，真心感謝」。

基隆台北生活家社區昨晚10時許發生火警，起火點位於一棟6層樓住宅的2樓，屋內堆放大量衣物與回收雜物，火勢迅速蔓延、樓梯間充滿濃煙，使搜救行動更加困難。據了解，詹能傑三度進入火場救援，前兩次搜尋未果後，還提醒同袍屋內雜物如山、容易塌陷，他第三次進入才發現受困的34歲羅姓女子，並將唯一空氣面罩給對方使用，最終缺氧且吸入過多濃煙不幸殉職；羅女被發現後同樣無生命徵象，送醫搶救宣告不治。

