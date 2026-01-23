詹能傑3進火場恐因「這事」 學弟悲喊：你比英雄更屌



基隆市消防小隊長詹能傑，前天（21日）在出勤一個社區火警時，見羅姓女子受困火場內，於是將呼吸器面罩讓給羅女，自己卻疑似因嗆昏失聯，被尋獲後送醫不治。有影評人曝光詹能傑2024年曾在一起救護案中沒救回尚未出生的孩子，推測他可能因此才會義無反顧的將呼吸器面罩讓給受困女子；詹的學弟也發文，強調詹是心中最帥的「五星小隊長」。

2年前未救回小生命 痛楚深深烙印心中

影評人彌勒熊在Threads上發文，回顧詹能傑2024年的一篇發文，內容稱因出勤救護案時，無法拯救僅22周「未出生的孩子」，因此心情極差。彌勒熊形容，詹能傑是外表剛毅、內心卻對生命極度柔軟的人，而這一份「救不回生命」的痛楚已在他心中深深烙印。

彌勒熊推測，詹能傑前天晚上再一次面對生死交關時，腦中應該僅剩下一個念頭「不能再讓生命在手中流逝」，恐怕是因此才會將呼吸面罩交出，彌勒熊也請外界不要過於苛責，因為這並不是一次的失誤。

學弟發文回憶 讚詹能傑比英雄更屌

而詹能傑的學弟也發文，回憶詹是個調皮的學長，每次都會惡整、激怒他，兩個人雖然常常吵架，但詹能傑總會帶著兩人份的宵夜，跟他說不小心多買了，學弟感嘆：「我知道這是學長你獨有的和好方式，每次晚上我們就和好了。」

學弟也說，每次詹能傑出勤都是站在最前方叫大家不要緊張，隊上只要有人遇到困難，詹能傑總是第一個跳出來幫忙，昨天凌晨收到詹能傑殉職的消息，趕赴醫院時，看到他躺在病床上，「那樣子跟你平常喝多睡著一樣，只差沒打呼而已，我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我。」

學弟也說，在他的心中詹能傑是「那個真男人、比英雄更屌！」並喊：「你永遠是我心中最帥的五星小隊長！」

