詹能傑3進火場捨身救人！曾喊「衣服堆得像山」要弟兄小心…成永別

社會中心／羅欣怡報導

基隆市「台北生活家」社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場，為了救出受困的22歲余姓女子，但滿屋子被回收物堆滿，根本無從尋起，最後找到余女時，詹能傑脫下面罩捨身救人。事實上，詹能傑第二次從火場出來時，不忘提醒消防弟兄們「屋內衣服堆得像山一樣」，若不小心觸碰恐會「山崩」千萬要當心，竟成最後遺言。

基隆社區深夜發生火警，造成2死2傷。（圖／翻攝畫面）

「四周都是衣服，你們小心一點！」從火場出來的詹能傑整臉的汗水，坐在一旁一直喘著大氣，眼眶四周都是在火場搜救時沾染到的灰燼，但他一刻都不敢鬆懈，急忙交代準備進入火場的弟兄們千萬小心，因為余女受困的屋內，雜物堆得像小山一樣高，一個不小心就有可能像山崩一樣垮下來。

余女受困的住家堆滿雜物，增加搜救困難。（圖／翻攝畫面）

這是詹能傑第二次從火場出來的畫面，不只提醒弟兄們搜救小心，還仔細交代火場內的路線，哪裡是冰箱、路該怎麼走，「門後面有雜物，進去之後右轉再往左三步，直走再四步會有一個門」，沒想到當他換上新氣瓶第三次進入火場，竟成永別。

屋內雜物堆滿、寸步難行，增加救援困難度。（圖／翻攝畫面）

這起火警發生在昨天（21日）晚上10時許，當時社區內有人受困，消防緊急疏散上百名住戶，滅火、第三次進入火場搜救的41歲仁愛分隊小隊長詹能傑，為了拯救位於2樓的22歲余姓女子，將面罩給余女，未料，因此失聯。直到今天（22日）凌晨2時許，被隊員發現時，已遭嗆傷昏迷，失去呼吸心跳，緊急將人送醫，仍於清晨5時許宣告死亡，余女最終也搶救不治。

