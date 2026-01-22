詹能傑3進火場給面罩殉職！三大疑點引議論 同袍揭「極端環境下判斷」

社會中心／林昀萱報導

仁愛分隊小隊長詹能傑（左）殉職。義消提出3點質疑有待釐清。（圖／翻攝自基隆市消防局臉書）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜10時許發生火警， 41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救援，最終疑因摘下面罩給予受困者，不幸殉職。有消防員指出，脫罩救人不符合救災救難原則恐是「極端環境下的判斷」。也有義消提出3點質疑，有待後續檢討釐清。

這場惡火出動27車59人趕往救援，火勢於21日夜間23時42分撲滅，但救災過程中遭遇重大變故。1月22日00時39分，現場回報仁愛分隊小隊長詹能傑受困火場。消防局旋即啟動快速救援機制（RIT）全力投入搶救。惟因起火戶內堆積大量雜物、空間極度狹隘，現場共計派遣7梯次RIT小組人員接力施救，逐步將受困的詹能傑帶出。

廣告 廣告

火場內堆滿雜物，搜救困難。（圖／翻攝畫面）

經查，詹能傑當時配戴完整個人防護裝備進行搜救任務；為確保在艱困環境下能維持最大之搜救機動力與行動敏捷度，詹能傑執行第三次搜索任務時，並未隨身攜帶公裝配備之「共生面罩」。由於火場內堆積之雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，加之濃煙密佈、視野極差，搜救環境異常艱困，詹能傑1時55分被救出並緊急送醫，經醫療團隊竭力搶救，仍於2時55分不幸殉職。

據《聯合新聞網》報導，事件發生後，有消防人員透露，外勤都會配有「共生面罩」，脫罩救人並不符合「自救才能救人」原則，可能是消防員在極端的環境下做出的判斷與行為。另外也有義消提出3點質疑包括「小隊長為何落單在火場」、「為何沒帶共生面罩」以及「三度進入火場過於消耗體力」。義消進一步指出，火場指揮站管制板會註明火場內人員位置，但詹能傑卻在失聯近1小時後才被發現；另外，火場搜救體能消耗大，一般不會讓消防弟兄頻繁進入火場，認為救災流程恐有瑕疵有待檢討，以確保不再發生憾事。

更多三立新聞網報導

詹能傑脱罩救人殉職！「見隊員沾血暖心舉動」曝 同袍慟喊：你給我起來

台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天

黃國昌約卓榮泰電視辯論嗆「好膽麥走」 沈伯洋1神比喻酸爆

2台人阿蘇火山墜機失聯！身分曝光是「一對夫妻」 家屬心碎抵日

