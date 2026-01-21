詹詠然宣布正式退役 30年網球生涯奪4大滿貫冠軍
社群平台上一篇貼文是2024巴黎奧運，詹詠然2026年1月21日終於更新，起頭就是「再見，職業網壇」。
網球選手詹詠然表示，「隨著自己的年資越來越長，然後也在網壇上面，其實也已經打了非常的久了，也有一些人生規劃，以及身體的一些因素的影響之下，我覺得這是必定要來到的、人生的下一個階段。」
身體狀況和個人規劃，職業生涯也沒有遺憾，詹詠然和陪了30年的夢想道別。
她感謝父母支持，尤其10歲時的921地震，雖是受災戶，尊重打球意願，還把全部身家都賭上；24、25歲時被診斷出姿勢性心搏過速症，不得不放棄單打，是最大轉折點。
詹詠然說：「跟醫生不斷地討論，然後說有沒有其他的方案，最後醫生是說，如果你只打雙打的話，就還可以延續你的職業生涯。」
重心全轉到雙打，詹詠然在2017年和前球后辛吉絲拿下美網女雙冠軍，2018年法網混雙、2019年法網和溫網也是混雙冠軍，還有WTA33座雙打冠軍；而國家隊常客的她，打4屆奧運、5屆亞運，亞運也有5金3銀1銅的戰功。
詹詠然想對年輕選手說，建立自信很重要。
詹詠然說道，「不要只檢討自己不好的地方，因為運動員畢竟站到賽場上，其實很大的時候，影響勝負的一個決定，就是你心裡面對自己有沒有足夠的自信。」
這週澳網將為詹詠然舉辦退休儀式，她說，14歲在澳網拿下青少女組雙打冠軍，開啟職業網球之路，這段旅程的結尾，意義非凡。
