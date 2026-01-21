詹詠然宣布退休！自爆罹「1疾病」放棄單打 澳網將為她辦退休儀式

台灣網球名將詹詠然今天（21日）透過個人社群平台正式宣布退休。（圖／翻攝自臉書，詹詠然 Latisha Chan）

台灣網球名將詹詠然今天（21日）透過個人社群平台正式宣布退休，為長達30年的網球生涯畫下句點。她感性回顧一路走來的點滴，表示無論是喜悅或挫折、成功或低潮，所有經歷都形塑了今日的自己。消息一出，澳洲網球公開賽主辦單位隨即宣布，將在本屆賽事期間為她舉辦別具意義的退休儀式，詹詠然也因此成為史上首位獲邀在四大滿貫賽事榮退的台灣選手，寫下重要里程碑。

對於這項殊榮，詹詠然表示，澳網願意為她舉辦退休儀式，雖象徵職業生涯的結束，但同時也代表嶄新人生的開始，她將帶著滿懷感激的心情重返澳網。儘管她未曾在澳網奪冠，但這項賽事卻是她生涯中最重要的轉折點之一。10歲時家中歷經921地震，她仍堅定追逐網球夢想，並於2004年奪下澳網青少女雙打冠軍，確立邁向職業網壇的方向。

2007年，年僅17歲的詹詠然雖具備單打會內賽資格，卻因雙打排名之差無緣正賽，最終獲得澳網執行長破例頒發外卡。她不負眾望，一路挺進女雙決賽，成為首位闖入大滿貫決賽的台灣球員。多年後，就連她在2025年撰寫博士論文時，也獲得澳網高層協助，讓她對這項賽事始終懷抱深厚情感。

詹詠然接受《TVBS新聞網》專訪時透露，自己已完成6歲時的夢想，退役後終於能過「正常人的生活」。她也坦言，24歲時被診斷出罹患「姿勢性心搏過速症」，一度被醫師告知恐無法繼續職業生涯，對正值巔峰的她而言無疑是沉重打擊。

最終，詹詠然選擇放棄單打、專注雙打，並立下成為世界第一的目標。2017年，她與瑞士傳奇球后辛吉絲搭檔，橫掃9座冠軍，並榮膺ITF年度女雙世界冠軍組合與WTA年度最佳雙打，為生涯寫下最耀眼的一頁。

