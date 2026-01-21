詹詠然澳網榮退 結束30年網球生涯

世界雙打球后詹詠然今天(21日)正式宣布結束長達30年的職業網球生涯，目前暫定24日將在澳洲網球公開賽(澳網)接受退休儀式，成為首位在四大滿貫賽獲得榮退的台灣球員。詹詠然說，「從6歲到現在，網球陪伴了我30年，很開心能重回原點在澳網做一個完美的ending！」

詹詠然的職業生涯充滿挑戰與轉折。她在24歲時被診斷出姿勢性心搏過速症(POTS)，發病時會伴隨頭暈、視力模糊和心悸，甚至影響發球表現。在醫師建議下，她放棄單打、專攻雙打，並在2017年登上世界雙打球后寶座。即使如此，她仍在2023年應國家隊需求短暫回到單打賽場，並協助球隊重返金恩盃亞大區一級。

雖然沒在澳網拿過冠軍，但詹詠然說，澳網與她有3個重要連結。在她10歲時，九二一大地震摧毀家園，但父母支持她追夢，2004年她在澳網青少女雙打奪冠，獲得首個贊助商；2007年她與搭檔莊佳容拿到外卡參賽資格，從第一輪一路打進決賽，創下台灣選手外卡晉級大滿貫決賽紀錄；2025年，她更以澳網研究完成博士論文。

詹詠然提及去年在美網時遇到澳網執行長泰利(Craig Tiley)，「當時他關心我的論文進度也詢問我身體狀況，恭賀我終於獲得博士學位，也了解到我可能有退休的打算後，徵詢我在澳網舉辦儀式的意願，最終我接受了他的提議，促成了這次澳網的退休之旅。」

詹詠然職業生涯共摘下4座大滿貫雙打冠軍、32座WTA雙打冠軍，並代表台灣出戰4屆奧運、5屆亞運，累積5金、3銀、1銅。回首30年的網路生涯，詹詠然說她沒有遺憾，並表示在生涯過程當中發生不論是好的或是不好的、開心的或是難過的，每一步經歷都塑造了現在的她。她也感謝所有搭檔與支持者。

雖然將告別球場，詹詠然仍持續進修，她說目前已經考取A級網球教練證，未來計畫將豐富經驗傳承給台灣年輕選手。 (編輯:柳向華)