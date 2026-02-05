詹詠然退役後辦見面會 稱習慣有人喜歡、有人不喜歡

才退役沒多久，詹詠然嘗試學會過生活、放慢節奏，也因為時間變多了，首次到台北國際書展，分享自己在疫情時所寫的書、網球所經歷的人生，被問及哪場比賽最有意義？答案是2016年的台灣公開賽。

詹詠然表示，「剛好在比賽開始前夕，發生那個台南大地震。然後因為我們本身自己是921受災戶，所以那個時候我跟皓晴在比賽之前就許願說，如果我們拿冠軍，我們獎金就要捐給台南。最後我們拿到冠軍然後宣布的時候，我們自己也非常的開心。」

廣告 廣告

30年的網球生涯戰績輝煌，4度奧運、5度亞運，擁有亞運5金3銀1銅的戰功，詹詠然鼓勵年輕選手，若能代表國家出賽會是很好的磨練，只是2017年台北世大運棄賽風波，後來發表道歉聲明卻未被大眾完全接受，多年來網路對她與妹妹的攻擊批評沒停過。

詹詠然說：「大家都有自己的想法跟發言權，那我也都是表達我的尊重。但我相信因為其實我們在球場上也久了，那其實每一場比賽我們對面站的就是對手跟全場的觀眾，所以你永遠至少都會有一半的現場的人是不喜歡你的。這樣子的狀態上面，更是提醒我們要怎麼樣專注在自己該專注的事情上面。」

謝謝大家關心與重視，詹詠然強調沒了解事情全貌，不會多說，至於妹妹詹皓晴的回擊表示尊重，也希望大家可以理性看待。