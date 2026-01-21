詹詠然高掛球拍宣布退休！ 感性告白：向陪了我30年的夢想道別

36歲台灣網球好手「詹家姊妹」之一的詹詠然，在今（21）日午間宣布退休，正式結束30年職業網球生涯。她在社群平台發出長文，向這個自6歲起陪伴自己成長的「夢想」告別，「再見 ，職業網壇」。

詹詠然發文宣布結束職業網球生涯。圖／翻攝自詹詠然@IG

詹詠然表示，這本應是一個感傷的時刻，但她腦海裡浮現的卻都是讓人忍不住微笑的畫面，「我一直都不太擅長說再見，尤其是要跟一個陪了我30年的夢想道別。網球在我6歲的時候走進了我的人生，沒想到就這樣一路陪著我，走到了36歲。」

詹詠然也感謝自己的父母以及路上幫助、支持她的人們，坦言網球帶著她走過許多高潮迭起的時刻，也讓她看見了更大的世界，「網球帶給我的，從來不只是如何贏球。它也教會我怎麼跌倒、怎麼再站起來，還有在全世界都不相信你的時候，依然堅持繼續相信自己。」

詹詠然指出網球讓她看見了更大的世界。圖／翻攝自詹詠然@IG

詹詠然在文章最後宣布，從職業網球選手身分退役，並將在澳網舉辦退休儀式，「14歲時我在澳網拿下青少女組雙打冠軍，開啟了我的職業網球之路。因此，這段旅程的結尾，意義非凡」，並期待自己人生的下一個篇章，「這不是道別，我也不會走遠，更是期待自己用別的方式歸來。再見，職業網壇」。

責任編輯／陳俊宇

