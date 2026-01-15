詹雅雯一上桌就被感動 阿嬤記得「所有喜好」

詹雅雯走進《誰來晚餐》第16季餐桌，這一晚對她來說格外不一樣，這是她第四度擔任神秘嘉賓，她拜訪的是熱愛健身的小龍一家人，卻在對方的生命故事裡，看見比疾病更深刻的韌性與選擇。

詹雅雯。（圖／公視）

2020年確診帕金森氏症後，詹雅雯右半邊身體一度使不上力，卻沒有被病痛定義人生。這回坐在餐桌前，她坦言感受特別深，因為這個家庭曾歷經低潮，卻選擇把自己「拉起來」，重新走回正軌，「這樣的努力真的需要掌聲，也需要被看見。」

一上桌，詹雅雯立刻感受到滿滿心意，阿嬤特地在養生湯裡加了剝皮辣椒，只因記得她愛吃辣，還自豪地說自己是多年鐵粉，曾專程追過她的演唱會。原本擔心緊張會沒胃口，詹雅雯看到滿桌家常菜忍不住笑說：「怎麼可以不吃多一點！」氣氛很快熱絡起來。