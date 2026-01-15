詹雅雯出道35年罕吐家人相處 鐵粉阿嬤親下廚犒賞

詹雅雯。（公視提供）

「金曲歌后」詹雅雯在公視《誰來晚餐》第16季最新一集擔任來賓，拜訪熱愛健身的小龍一家人。面對這次拜訪的家庭，讓2020年確診帕金森氏症的她特別有感，因為受訪家庭的成員，總會在低潮後互相支持，並走向「真正正確的道路」，詹雅雯感性直言說道：「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見」。

詹雅雯確診帕金森氏症後，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」。詹雅雯本次第四度擔任神秘嘉賓，在受訪時便直言，這次對她來說「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面。

廣告 廣告

詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，所以特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，她還不忘強調自己是詹雅雯的鐵粉，曾特地去中興大學看過演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待，詹雅雯開心不已的笑說，原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼「怎麼可以不吃多一點」，立刻胃口大開盡情享用。

熱鬧的餐桌也讓詹雅雯突然感慨，她聊起自己35年的歌壇生涯，罕見的說出心裡話，坦言一個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，「真的都要把握這個當下！」

談到一家人的相處，詹雅雯強調「緣分」的重要性，她勸兩個年輕人要尊重爸爸的選擇，也要欽佩媽媽的勇氣，同時也提醒小龍要尊重孩子的選擇，「不管他選哪一條，只要不傷害眾生，他想做什麼就讓他去做」。

節目尾聲，詹雅雯以旁觀者的角度總結這個家庭帶給她的感受，她認為這是一個「家庭文化的傳承」，從阿公阿嬤到小龍與孩子們，都在延續彼此的情感與責任。她也特別提到，小龍在再婚後必須重新思考樂樂在家庭中的位置，「包容性要很強，才能夠讓大家相安無事，這麼和樂地相處在一起」。《誰來晚餐16》每週五晚間9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

更多中時新聞網報導

修護 保濕 鎖水 冬季護膚3大核心

北捷掃碼戰 電支祭乘車免費

保健》擠痘痘引發蟹足腫 長成10公分疤痕