詹雅雯勇抗帕金森氏症罕吐心聲 孤身奮鬥35年「把握當下」

詹雅雯擔任《誰來晚餐16》來賓。公視提供



金曲歌后詹雅雯明晚（1╱16）9點在《誰來晚餐》第16季中拜訪熱愛健身的小龍一家人，她2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但仍勇抗病魔，並成立志工團，第4度擔任神祕嘉賓的她直言這次「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面，她特別有感於對方能在低潮後把自己「拉起來」，並走向正確的道路，「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見」。

節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭阿嬤的用心，鐵粉阿嬤特別為愛吃辣的她在養生湯裡加入剝皮辣椒，讓她笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼：「怎麼可以不吃多一點。」

廣告 廣告

熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨，她聊起35年的歌壇生涯，坦言1個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸媽或家人一起吃飯，感嘆：「真的都要把握這個當下。」在談到一家人的相處，她提醒小龍要尊重孩子的選擇，「不管他選哪一條，只要不傷害眾生，他想做什麼就讓他去做」。

更多太報報導

郭書瑤自爆馬路三寶 郭泓志耍帥當教練

車銀優「臉蛋天才」當渣男 自揭膽小真面目

西島秀俊、張震「兄弟作」神巧合 互毆一鏡到底零NG