詹雅雯單挑「羊咩咩歌后」 驚人轉變曝光：我好像馬

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手謝采吟在跨年演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現模仿羊叫聲掀起話題，就連台語歌后詹雅雯都關注，趁著錄影空檔向謝采吟「拜師」學羊叫，卻忍不住自嘲：「我好像馬。」

58歲的謝采吟從選秀節目《超級紅人榜》發跡，過去在節目上表演過學羊叫特技，因為學得太像，被粉絲取了綽號「羊咩咩歌后」，近來因為參加跨年演出爆紅。

詹雅雯帶著愛犬Umei，一起向謝采吟挑戰「學羊叫」，她在社群曬出影片，發文：「沒想到聲似一匹馬，一起來期待Umei是否也學會了羊叫聲呢？順祝大家馬年～馬上健康、馬上平安、馬上順心、馬上吉祥！」對於詹雅雯的模仿秀，謝采吟直誇很厲害，很開心能見到前輩私下可愛的一面。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

布局「臘月」運勢！12生肖「陽氣萌動」助攻馬年開高走高

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

Cheap反擊了！影射雷虎科技遭提告 公開律師聲明嗆「法院見」

