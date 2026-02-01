詹雅雯差點和康康湊一對

「金曲台語歌后」詹雅雯近年努力跟病魔對抗，身體狀況越來越好，近期受邀登上中視招牌綜藝節目《綜藝一級棒》擔任大來賓。她跟主持群同框受訪時表示，「真的很感謝電視台長官邀約，這也是我暌違10年上節目，平常真的很少在節目上曝光，除了當評審以外」。同時，詹雅雯也分享了過往跟康康的緣分，讓在場眾人聽了驚呆。

康康說，他跟詹雅雯認識20年了，「以前我跑監獄唱歌時，她也都在那邊鼓勵更生人，私下認識很久，但螢幕上算是第一次同台。我一直希望詹老師可以來上節目，知道她身體不好，她也愛惜羽毛，都沒再亂上節目，這次老師上節目來支持我，我就很感動」。詹雅雯則是謙虛表示，珍惜每次可以唱歌的機會，感謝大家看好她，心懷感激，「感謝大家給予我機會，不然我真的踏不出舒適圈」。

康康拿小巨蛋開玩笑

談及雙方緣分，詹雅雯害羞說：「康康剛出道那幾年我很愛他，真的是很欣賞。結果某個前輩大哥居然跟我說，要介紹康康給我認識、交往。」康康是第一次聽到這件事，他笑說，那就是自己太早結婚，「我太早結婚了，不然我這輩子吃不完，老師（詹雅雯）還可以帶我去小巨蛋，小巨蛋可是我的外號，爸爸、媽媽當年生我時，要確定是男生還是女生，毛巾一掀開，就看到小巨蛋了」，不改幽默本性讓詹雅雯笑翻。