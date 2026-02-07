詹雅雯昔與康康被湊對 笑曝大咖前輩牽紅線失敗內幕：還好沒成

金曲歌后詹雅雯近日擔任《綜藝一級棒》嘉賓，提及當年演藝圈曾有前輩想幫她跟主持人康康牽紅線，但當時2人並未來電，讓她笑說：「不然你就沒有現在這麼好的太太！」逗樂全場。

詹雅雯近日擔任《綜藝一級棒》嘉賓。（圖／中視提供）

詹雅雯（左）笑稱過去與康康（右）被演藝圈前輩牽紅線。（圖／中視提供）

詹雅雯難得接下《綜藝一級棒》通告，她透露已經10年沒有錄製綜藝節目，這段時間幾乎只在演唱會舞台與歌迷見面。對此，康康強調「各位觀眾這可不是AI喔，是本尊！」也笑稱「本尊沒來，但我們這邊很多『盜版』，尤其是郭婷筠。」原來是郭婷筠在節目中經常選唱詹雅雯的歌，因為她的歌太過經典，所以歌手幾乎人人都翻唱過，因此康康才打趣形容「簡直是詹雅雯盜版翻唱大集合」。

詹雅雯透露已經10年沒有參與綜藝節目。（圖／中視提供）

詹雅雯（後排中）近日擔任《綜藝一級棒》嘉賓。（圖／中視提供）

詹雅雯在該集節目中不僅坐鎮點評，更帶來多首膾炙人口的招牌歌曲。也因詹雅雯曾在歌唱節目擔任評審，這對歌手來說是很大的壓力，就連杜忻恬也相當緊張，直呼「因為我從來沒有在詹雅雯老師面前唱過歌。」

杜忻恬與翁鈺鈞合唱〈一個人的心事〉，讓詹雅雯極為驚豔，接著陳隨意、吳俊宏演唱〈買醉〉，詹雅雯也親自示範「買醉」兩字的唱法，即使清唱也有強烈的感染力。

詹雅雯大讚「森恬CP」默契十足。（圖／中視提供）

而杜忻恬和李子森合唱〈愛你一千一萬年〉時，詹雅雯大讚「森恬CP」默契十足、CP值超高。當康康提到大家都以為森恬已經在一起時，詹雅雯也順勢送上祝福，沒想到李子森用台語玩起諧音梗，「我們誠懇一起」（台語音同「先睡一起」），詹雅雯幽默回應：「先來提親啦！」讓全場笑翻。

