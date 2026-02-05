詹雅雯登《一級棒》飆金曲

中視《綜藝一級棒》本周六（7日）邀請重量級嘉賓、金曲歌后詹雅雯登場，量身打造主題「詹氏金曲HEART到家」，她不僅坐鎮點評，更帶來多首膾炙人口的招牌歌。

開場由杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳美琳、陳怡婷、賴慧如、談詩玲一同合唱詹雅雯經典曲〈想厝的人〉，接著原唱加入，歌聲撼動全場，讓人陶醉不已；詹雅雯一現身，康康還立刻強調：「各位觀眾，這可不是AI喔，是本尊。」

詹雅雯難得接下《綜藝一級棒》通告，她透露已經10年沒有錄製綜藝節目，這段時間幾乎只在演唱會舞台與歌迷見面，康康也笑指：「本尊沒來，但我們這邊很多『盜版』，尤其是郭婷筠。」原來是節目中，郭經常選唱詹雅雯的歌，因為她的歌太經典，所以歌手幾乎人人都翻唱過，因此康康才打趣形容「簡直是詹雅雯盜版翻唱大集合」。

這回詹雅雯上節目，提及當年演藝圈曾有前輩想幫她跟康康牽紅線，詹雅雯也笑說還好沒成，「不然你就沒有現在這麼好的太太。」詹雅雯講評時，不僅能點出精髓，還會製造節目效果，像是杜忻恬和李子森合唱〈愛你一千一萬年〉時，詹雅雯大讚「森恬CP」默契十足、CP值超高，也順勢送上祝福，沒想到李子森用台語玩起諧音哏，「我們誠懇一起」（台語音同「先睡一起」），詹雅雯一聽神回：「先來提親啦。」