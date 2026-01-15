詹雅雯確診帕金森氏症勇敢對抗病魔 出道35年吐心聲：要把握當下
金曲台語歌后詹雅雯2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」。日前詹雅雯第四度登上《誰來晚餐》擔任神秘嘉賓，她在受訪時直言，這次對她來說「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面，特別有感於對方能在低潮後把自己「拉起來」，並走向「真正正確的道路」。詹雅雯感性說道：「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見。」
節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，還強調自己是詹雅雯的鐵粉，還曾特地去中興大學追過她的演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待讓詹雅雯開心不已，笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼「怎麼可以不吃多一點」，立刻胃口大開盡情享用。
熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨，她聊起自己35年的歌壇生涯，也說出心底話。她坦言，一個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，「真的都要把握這個當下」。
在談到一家人的相處時，詹雅雯強調「緣分」的重要性，她勸兩個年輕人要尊重爸爸的選擇，也要欽佩媽媽的勇氣，同時也提醒小龍要尊重孩子的選擇，「不管他選哪一條，只要不傷害眾生，他想做什麼就讓他去做」。
節目尾聲，詹雅雯以旁觀者的角度總結這個家庭帶給她的感受，她認為這是一個「家庭文化的傳承」，從阿公阿嬤到小龍與孩子們，都在延續彼此的情感與責任。她也特別提到，小龍在再婚後必須重新思考樂樂在家庭中的位置，「包容性要很強，才能夠讓大家相安無事，這麼和樂地相處在一起」。
