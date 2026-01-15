詹雅雯罹帕金森氏症勇敢對抗病魔 上節目吐35年歌壇心聲：要把握當下

詹雅雯四度上《誰來晚餐》節目。（公視提供）

詹雅雯2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」。近日上公視《誰來晚餐》錄影，拜訪熱愛健身的小龍一家人，四度擔任節目神秘嘉賓的她，面對這次拜訪的家庭，她特別有感於對方能在低潮後把自己「拉起來」，並走向「真正正確的道路」，詹雅雯感性直言說道：「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見」。

錄影時詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，強調自己是詹雅雯的鐵粉，知道她喜歡吃辣，特別做這道菜，更透露因為喜歡她也曾特地去中興大學追過她的演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待讓詹雅雯開心不已，笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼「怎麼可以不吃多一點」，立刻胃口大開盡情享用。

廣告 廣告

熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨聊起，35年的歌壇生涯很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，「真的都要把握這個當下！」。

更多鏡週刊報導

星二代拚體能！兒子參戰《最強的身體》 岑永康親自到場應援

峮峮告別《飢餓遊戲》畢業旅行重回起點 眾人不捨落淚

泰國大選日不缺席台北國際書展 泰國政治明星皮塔：投完票就上飛機