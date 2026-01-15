詹雅雯罹帕金森氏症康復！闖歌壇35年 鬆口吐內心話

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《誰來晚餐》本周邀請到詹雅雯擔任來賓，她2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，受封「慈善歌后」。詹雅雯本次是第四度擔任神祕嘉賓，在受訪時便直言，這次對她來說「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面。面對這次拜訪的家庭，她特別有感於對方能在低潮後把自己「拉起來」，並走向真正正確的道路，詹雅雯感性直言說道：「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見。」

詹雅雯四度擔任《誰來晚餐》嘉賓。（圖／公視提供）

節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，還強調自己是詹雅雯的鐵粉，曾特地去中興大學追過她的演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待讓詹雅雯開心不已，笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼「怎麼可以不吃多一點」，立刻胃口大開盡情享用。

詹雅雯先前罹患帕金森氏症，奇蹟式康復。（圖／公視提供）

熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨，她聊起自己35年的歌壇生涯，詹雅雯也說出心底話，她坦言，一個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，「真的都要把握這個當下！」談到一家人的相處時，詹雅雯強調「緣分」的重要性，她勸兩個年輕人要尊重爸爸的選擇，也要欽佩媽媽的勇氣，同時也提醒小龍要尊重孩子的選擇，「不管他選哪一條，只要不傷害眾生，他想做什麼就讓他去做，」《誰來晚餐》每周五晚間9點於公視頻道首播、節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

