詹雅雯罹帕金森氏症5年曝近況 孤身奮鬥35年感慨：要把握當下

金曲台語歌后詹雅雯2020年確診帕金森氏症，導致右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」。近來她擔任節目《誰來晚餐》來賓，聊起自己35年的歌壇生涯，坦言一個人在外奔波多年，很少能跟父母或家人一起吃飯，因此看到受訪家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，感慨「真的都要把握這個當下！」

詹雅雯擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

詹雅雯此次是第4度擔任《誰來晚餐》嘉賓，拜訪熱愛健身的小龍一家人。她稱這次「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面，也特別有感於對方能在低潮後把自己「拉起來」，並走向「真正正確的道路」，直言：「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見」。

詹雅雯坦言孤身在外奔波多年，很少能跟父母或家人一起吃飯。（圖／公視提供）

節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭阿嬤的用心，是「鐵粉」的阿嬤特別為愛吃辣的她在養生湯裡加入剝皮辣椒，讓她笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到相當豐盛的一桌菜，忍不住直呼：「怎麼可以不吃多一點？」後開心享用佳餚。

在談到一家人的相處，詹雅雯提醒小龍要尊重孩子的選擇，「不管他選哪一條，只要不傷害眾生，他想做什麼就讓他去做」。

