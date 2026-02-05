詹雅雯自曝曾被牽線康康 笑喊：還好沒成！

詹雅雯（左）透露當年有人牽線她與康康。（圖／中視提供）

中視《綜藝一級棒》7日邀請重量級嘉賓金曲歌后詹雅雯登場，量身打造主題「詹氏金曲HEART到家」，她不僅坐鎮點評，更帶來多首膾炙人口的招牌歌。開場由杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳美琳、陳怡婷、賴慧如、談詩玲一同合唱詹雅雯經典曲〈想厝的人〉，接著原唱加入，歌聲撼動全場，讓人陶醉不已。

詹雅雯一現身，康康立刻強調：「各位觀眾這可不是AI喔，是本尊！」一句話就把歌后逗樂。詹雅雯難得接下《綜藝一級棒》通告，她透露已經十年沒有錄製綜藝節目，這段時間幾乎只在演唱會舞台與歌迷見面，而康康也笑指：「本尊沒來，但我們這邊很多『盜版』，尤其是郭婷筠。」原來是節目中郭經常選唱詹雅雯的歌，因為她的歌太過經典，所以歌手幾乎人人都翻唱過，因此康康才打趣形容「簡直是詹雅雯盜版翻唱大集合」。

詹雅雯演唱多首膾炙人手的夯曲。（圖／中視提供）

這回詹雅雯上節目，提及當年演藝圈曾有前輩想幫她跟康康牽紅線，詹雅雯也笑說還好沒成，「不然你就沒有現在這麼好的太太。」詹雅雯曾在歌唱節目擔任評審，這對歌手來說是很大的壓力，就連杜忻恬也相當緊張，「因為我從來沒有在詹雅雯老師面前唱過歌」，節目中她與翁鈺鈞合唱〈一個人的心事〉，讓詹雅雯極為驚豔，接著陳隨意、吳俊宏演唱〈買醉〉，詹雅雯也親自示範「買醉」兩字的唱法，即使清唱也有強烈的感染力，不愧是金曲歌后。

