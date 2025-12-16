詹雅雯證實往生後不留遺作！全要一起火化 上百首歌曲不知給誰唱

娛樂中心／綜合報導

金曲歌后詹雅雯過去受訪曾罕見談及自己對「創作遺作」的真實想法，引發外界高度關注，擁有驚人創作量的她，卻直言若有一天往生，寧可選擇不留下未發表作品，甚至語出驚人表示「乾脆一起火化」。

詹雅雯曾因腦瘤所苦。（圖／資料照）

詹雅雯自「櫻花姐妹」時期出道至今，已發表並收錄超過 400 首創作歌曲，私下仍累積大量尚未問世的作品，除了已曝光的歌曲外，至少還有上百首創作仍未與歌迷見面，創作能量之高，讓人嘆為觀止。

然而，談到這些「未曝光的寶貝歌曲」，詹雅雯卻流露感慨。她坦言，因自身健康狀況，曾思考過如果有一天離開人世，這些歌曲是否會被翻出來，又該交由誰來詮釋，是否需要事先指定演唱者。思考再三後，她選擇放下執念，認為若生前無緣唱給大家聽，那就讓這些作品隨自己一起走，「不要留下來比較乾脆」。

詹雅雯的高產量，也曾讓同期歌手打趣虧她「專輯出太快」，上一張還在宣傳，下一張已經完成。對此她笑說，自己從未刻意追求速度，而是單純希望歌迷能持續聽到好作品。她也透露，早年踏入歌壇其實只是為了家計，甚至一度不想露臉、不想宣傳，沒想到一路唱到成為金曲歌后。

