詹雅雯一開口收視破3！《一級棒》霸登全台冠軍 最高點落在她點評

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》收視再度刷新紀錄！上週六(7日)邀來金曲歌后詹雅雯坐鎮，歌后專業的點評與經典演出，帶動整體收視狂飆至2.72，其中詹雅雯點評許志豪與吳俊宏的片段，更瞬間衝上3.24的最高點，強勢奪下全台節目收視排行榜第一名。

趁著這波強勁氣勢，節目組宣布除夕夜(16日)將推出《馬力全開紅白歌合戰》。由康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬帶領紅白兩隊藝人展開PK。本集特別將「台語獨唱」規格拉高，歌手們不僅換上華麗古裝，更結合國樂器現場伴奏。

其中，李子森 挑戰天后名曲《追追追》，展現「自唱自吹」的神技，結合簫聲與古箏合鳴，讓評審黃建銘大讚是他聽過少數能將此曲賦予嶄新靈魂的男聲。精彩演出也讓主持人康康忍不住自嘲：「看完這段，我前面唱的《舞女》能不能重錄？」笑翻全場。

觀眾最期待的「舞王舞后爭霸戰」也將在除夕引爆，被封為「男版蔡依林」的陳孟賢，這次為了拚勝負，甚至將高科技雷射燈搬上舞台，以高強度舞曲《愛無赦》應戰。而白隊則派出「台南Lady Gaga」杜忻恬，她以火辣舞曲《七上八下》性感出擊，俐落舞步讓康康激動直呼：「看得我老淚縱橫！」

最驚喜莫過於兩人的壓軸合體，陳孟賢與杜忻恬加碼唱跳蔡依林的經典作《Mr.Q》。兩位舞力代表展現完美默契，錄影結束後雙雙汗流浹背、喘到不行，成功將氣氛推向最高潮。《綜藝一級棒》除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》將於2月16日除夕夜晚間8點，於中視、中天綜合台、中天娛樂台聯合播出。

