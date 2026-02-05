詹順貴控土方之亂背後有「某政委」運作 政院回應了

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，因配套不足，全台陷入「土方之亂」。（示意圖/資料照片）

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，因配套不足，全台陷入「土方之亂」。前環保署副署長詹順貴昨指控，剩餘土石方與營建廢棄物無處可去，即是「某政委」積極運作讓營建剩餘土石方可回填至農地的緣由。對此，行政院發言人李慧芝今（ 5）天並未正面回應詹順貴對「某政委」的質疑，僅稱內政部去年即著手處理土方去化問題。

李慧芝今天主持行政院會會後記者會，被問及詹順貴指控有「某政委」積極運作想讓營建剩餘土石方可回填至農地，李慧芝並未正面回應質疑，僅表示內政部去年即著手處理土方去化問題，提出解決方案，行政院參與督導，協調相關部會及跟各地方政府溝通，並提出三項具體方案，提升土方去化效率，中央、地方及民間會共同來合作。

與會的內政部長劉世芳表示，行政院已針對土方去化舉行逾10次以上，目前朝野立委和中央、地方政府都同意進行全流向管理，經各方努力，2026年可收容土方量已高達3921萬方，內政部正加速盤點跟開辦，目前是以台北港、台中港及高雄南星計畫區為主，未來彰濱工業區、台南七股也會列入，但都經過嚴格環境評估程序。

她提到，少數不肖業者出現哄抬，有聽聞宜蘭、台中有類似情況，目前已與縣市政府釐清，希望不肖業者能夠自制，否則將依廢棄物清理法或是其他相關法規，可能會移送法辦。

內政部國土署會後回應，營建剩餘土石方依農業發展條例施行細則規定不得直接回填農地，更不能非法棄置。此外，農民若是要混合外來土壤進行農地改良，須依地方政府自治規定，檢具合法土方來源證明等文件，且必須通過無毒檢驗測試，且不得含有砂、石、磚、瓦、混凝土塊等事業廢棄物或其他有害物質，經核准後才能回填土壤及作為農耕使用。

