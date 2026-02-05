詹順貴爆土方之亂是「某政委在惡搞」 政院沒正面否認：協調各部會一起溝通

前環保署副署長詹順貴在臉書發文，指日前發生的剩餘土石方之亂，「就是典型在某位政務委員惡搞下的執政團隊內爆」，對此，行政院發言人李慧芝今（5）日未正面回應，僅表示其實從去年開始，政府就開始規劃關於土方去化的問題，進行統整解決方案，行政院督導也協調相關部會，跟各地方政府來一起溝通。

李慧芝說，行政院在上周提出了3項非常具體的方案，第1是GPS雙軌並行，第2個是以暫置場的方式來增加去化量能，第3是簡化土方運送流程，這3項策略有助於提升效率並加速去化，中央、地方跟民間會共同來合作。

內政部長劉世芳說，營建剩餘土石方所造成的爭議跟困擾，行政院召開的會議超過10次以上，現在包括朝野立委或中央、地方縣市政府，都同意用全流向管理，未來包括彰濱工業區還有台南七股也會列入，但是都需要經過嚴格的環境評估程序，各縣市地方政府會配合。

劉世芳說，至於少數不肖業者哄抬的部分，內政部已經跟縣市政府釐清，希望這不肖業者要能夠自制，否則的話，按照相關《廢棄物清理法》，可能會將其移送法辦。

