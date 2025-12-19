誆投資炒房可有高獲利1223人捧7.9億參加說明會 主嫌遭起訴

檢察官查扣秦姓被告的3輛進口跑車。（圖：刑事局南部打擊犯罪中心提供）

刑事局南部打擊犯罪中心今年9月破一起以投資炒房為幌子的吸金案，一名秦姓男子成立國磐資產公司，向投資人謊稱只要加入炒房行列，每年至少可以有9%以上的高獲利，吸引了1223人捧著7億9000多萬元加入投資行列，有員警臥底喬裝成投資人參加說明會，取得情資後，順利破獲這起違法吸金案。高雄地檢署偵查終結，將秦姓男子等提起公訴，並建請法官從量量處17年徒刑。（溫蘭魁報導）

為了偵辦這起假炒房真吸金的案子，刑事局南部打擊犯罪中心幹員去年還喬裝成投資人，參加一場在高雄市舉辦的招攬投資者的說明會，現場取得國磐公司發送到手機裡的投資方案後，報請高雄地檢署指揮偵辦。

檢警兵分多路前往高雄、台北和台中等17個地方搜索，除了查扣現近70萬元之外，還有3輛進口跑車和大批香奈兒以及卡地亞的精品包包和手表，檢警調查，這個資產公司的吸金手法跟「龐式騙局」很像，就是早期加入的投資人有錢可賺，後來加入的投資人基本上都是血本無歸，雄檢襄閱主任檢察官林志祐說：「以國磐公司名義，設計並推出『小資金猴運』等等借款方案內容，約定給付顯不相當之利息，由招攬業務人員以保險業務行銷模式，對外宣傳招攬不特定人出資加入上開借款方案，總計招攬1223位借款人，總金額達7億9,852萬7,350元。」

刑事局南部打擊犯罪中心幹員臥底喬裝成投資人取得的投資方案情資。（圖：刑事局南部打擊犯罪中心提供）

全案高雄地檢署偵查終結，檢察官依違反銀行法等罪嫌法起訴秦姓男子，並建請法官從重量處有期徒刑17年、併科罰金5000萬元，另外，檢察官也已經向法院聲請扣押犯罪所得包括銀行帳戶、公司股份以及15筆不動產，加起來共有1億5251萬多元。

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。