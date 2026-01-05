誆投資野山參詐235萬 車手賺5千賠償50萬「1月還1千」等41年才還清

記者潘靚緯／台中報導

潘姓男子當詐團車手，向受害人分兩次收取100萬現金，因坦承犯行且承諾賠償50萬元，遭判刑1年6個月。（圖／資料照）

詐騙集團以「萬良人參商行」為名，謊稱可投資野山參獲利，聶姓男子先後被騙走135萬元，詐團食髓知味慫恿再加碼投資一百萬，派潘姓車手分兩次出面取款，事後潘男獲得5000元報酬，警方獲報循線潘姓車手，坦承犯行，與被害人聶男和解答應賠償50萬元，台中地院依犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6個月。

檢警調查，LINE暱稱「發惹B」、「橘子海」、「小欣」、蕭姓男子等人籌組詐騙集團，以「萬良人參商行」為名，向受害者謊稱可投資野山參獲利，一名聶姓男子於2024年11月與其中一人加為好友後，陷入詐騙話術，先後匯款或面交共135萬現金給詐團成員。

22歲潘姓男子前年12月中旬加入詐團後，擔任取款車手，該集團得手135萬後食髓知味，慫恿聶男繼續投資，12月底由潘姓車手出面，分兩次各收取50萬現金，並交付偽造的「萬良人參商行」免用統一發票收據給聶男取信，潘姓車手賺取5千元報酬，贓款則交給上手蕭姓男子。

聶男事後驚覺不對勁報案，警方循線逮捕潘姓車手，潘男在審理時坦承犯行，曾經兩次出面收錢，第一次因當天睡過頭沒拿到薪水，第二次拿到五千元薪水。

潘男因坦承犯案且繳回五千元犯罪所得，加上與聶男達成和解，允諾給付五十萬元，每個月一期，每期給付一千元，償還完畢須等到41年後，台中地院考量犯後態度尚稱良好，依犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年六月，可上訴。

