誆投資鳳凰電波獲利300%！假董娘狂撈1.3億…住豪宅開名車奢華照曝光

刑事局中部打擊犯罪中心偵破醫美吸金詐騙案，主嫌35歲巧姓女子自稱經營美體美容公司，有特殊管道可低價引進高價醫美設備，誆稱已與多家知名醫美診所、醫療院所簽訂租賃合約，吸引民眾投資，強調「保本高獲利」，短短2年半吸金超過1.3億元。

巧女精心打造的人設，營造商業成功人士假象，再以話術誆騙被害人投資醫美設備，2年半得手1.3億元。（圖／翻攝畫面）

刑事局中打於去年11月接獲民眾報案稱，投資醫美儀器租賃方案卻血本無歸。警方循線調查發現巧女自2022年起至2025年間，聯合丈夫張男（41歲）及同夥呂男（41歲）、劉男（37歲）擔任業務，對外宣稱經營美體美容公司，有特殊管道可以低價購入醫美設備，還誆稱已與多家知名醫美診所、醫療院所簽訂租賃合約，只要拿出資金合資購買醫美儀器出租，就能每年獲得18％至300％的投資報酬率。

巧女對被害人宣稱只要合資購買醫美儀器出租，就能每年獲得18％至300％的投資報酬率。（圖／翻攝畫面）

巧女靠著精心打造的人設與話術，營造出成功商業人士形象，總是開名車出入高級場所，看似財力雄厚，讓被害人信以為真陸續投入資金，結果卻掉入「龐式騙局」。一開始巧女都如期支付前期配息，但後來收取資金速度無法跟上鉅額支出，導致資金斷鏈，被害人遲遲等不到入帳驚覺被騙，報警處理。

檢警循線拘提巧女等4人到案，並查扣保時捷豪車、現金、不動產等財物。（圖／翻攝畫面）

檢警調查發現，巧女靠醫美吸金詐騙，不法所得逾1億3888萬餘元，被害人數超過50人。檢警於今年7月至9月間，陸續拘提巧女等4人到案，共查扣現金155萬元、保時捷電動超跑1台、不動產房屋1處、帳戶餘額50餘萬元、醫美儀器投資合約1批等，總值共計1833萬餘元。目前全案已依詐欺、違反銀行法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。



