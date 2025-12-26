誆投資鳳凰電波高獲利 假董娘狂詐1.3億爽住豪宅開名車

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心偵破一起大型吸金詐騙案，35歲巧姓女子自稱經營美體美容公司，宣稱握有特殊管道可低價引進高價醫美設備，並已與多家知名醫美診所、醫療院所簽訂租賃合約，保證投資人「保本高獲利」，實際上卻是空手套白狼，短短2年多吸金逾1.3億元，爽住豪宅開名車，最終遭法院裁定收押。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出，去年11月間接獲民眾報案，稱遭到巧女等人以「投資醫美儀器租賃方案」為藉口詐騙，巧女謊稱有管道可引進便宜醫美儀器，且誆稱自己開設之美體美容公司，已和多家知名醫美診所或大型醫療院所簽訂「鳳凰電波」、「增肌減脂儀」、「達文西手臂」等儀器租賃合約，向不特定人募集資金。

經查，巧女自2022年起至2025年間，聯合丈夫張男(41歲)，找來同夥呂男(41歲)、劉男(37歲)擔任業務，向被害人聲稱只要拿出一筆資金合資購買醫美儀器出租，每年投資報酬率高達18%至300%，藉此吸收鉅額資金，實際上卻未將資金投入儀器購買，也從未跟任何醫療單位或醫美診所簽下租賃合約。

最終因收取資金速度無法跟上鉅額支出，被害人多半僅能被動等待配息，無法實際查證設備流向與租賃狀況，直到資金斷鏈血本無歸才驚覺受騙，總計吸金不法利得達1億3888萬餘元，被害人數50餘人。

案經報請台中地檢署檢察官何建寬指揮偵辦，與台中市及台北警方共組專案小組，今年7月到9月間陸續拘提巧女等4人到案，查扣現金155萬元、保時捷電動超跑1台、醫美儀器投資合約1批、不動產房屋1處、帳戶餘額50多萬元等，總值共計1833萬餘元，全案詢後依違反詐欺、銀行法及洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

