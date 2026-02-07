誆稱假名酒投資保證獲利 警銀敏銳察覺有異急攔阻

圖說：基隆市第一分局延平街派出所警員魏簡彣、呂正勤。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局延平街派出所於115年2月5日下午，接獲轄內金融機構通報稱有民眾欲提領大額現金，疑似遭詐騙。民眾於行員關懷提問時言詞閃爍且不合常理，遂通報警方到場，巡佐陳志宇、警員魏簡彣、呂正勤獲報後立即趕赴現場瞭解。

經警方瞭解，該名李姓老翁在網路上加入不明投資洋酒的群組，對方稱投資該洋酒能保證獲利、穩賺不賠，故至台北富邦基隆分行提領現金新臺幣40萬元欲購買洋酒。員警到場後認為該民說法不合常理，隨即向李翁解釋此為詐騙集團常用之「假投資、真詐財」手法，利用大眾一夜致富的心理來誘騙。經多方查證與警方耐心解釋後，李翁方才驚覺受騙，打消提款念頭，成功與行員合作攔阻這筆高額款項。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，民眾對於陌生訊息應保持警覺，若遇疑似詐騙情事，請務必遵循「一聽、二掛、三查證」原則，也可撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，以守護自身財產安全。