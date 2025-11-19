誆稱可代領普發一萬? 男寄出提款卡.密碼成詐團共犯

中部中心 / 中部綜合報導

普發一萬小心詐騙！台中有男子透過網路，結識一名女網友，對方告訴他可以協助代領政府的普發一萬現金，只要寄出郵局提款卡和密碼，就能領取。男子竟然乖乖照做，果然就掉進詐騙集團的圈套，郵局帳戶的現金遭到詐團車手提領一空，男子還變成人頭帳戶，成了詐騙集團共犯。





女網友稱可代領普發一萬現金 男竟誤信寄出提款卡和密碼

馬來西亞籍車手提款畫面都被鎖定 犯案過程還不斷變裝躲避查緝。（圖／翻攝畫面）





馬來西亞籍男子來到台灣當詐騙集團車手，他頭戴鴨舌帽和口罩，深怕自己被認出來，到超商領錢後徒步離開，路線過程都被掌握，這是他在新竹犯案後的畫面，過程不斷變裝。警方深入追查發現，人頭帳戶是一名張姓男子所有，他告訴警方，9月份在網路上結識一名女網友，對方告訴他，可以代領普發現金一萬，對方說，只要準備，郵局提款卡和密碼，透過超商寄出，就ok了，沒想到，張姓男子竟然相信了

政府普發一萬現金來了 也讓詐騙集團蠢蠢欲動 民眾得小心防詐。（圖／民視新聞）





警方表示，政府普發一萬現金，讓詐騙集團蠢蠢欲動，常見的詐騙手法，會假冒郵局來電，誆稱遭到冒領可以幫忙協助，或者是透過簡訊發送，還夾帶釣魚網站，民眾小心被騙。提醒民眾，普發現金最好自己領或請家人代領，提款卡不要亂寄給陌生人，免得錢沒領到，還成了詐欺集團共犯，讓自己觸法。





