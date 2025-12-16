誆稱在國際法庭上班？！ 假醫改當車手 領贓款遭逮

台北市 / 綜合報導

台北市警方昨(15)日凌晨在一間超商裡，發現一名男子在提款機前不斷操作，看起來很緊張，因此上前盤查，要求他拿出身分證，但男子卻遲遲不願意配合，還自稱在國際法庭任職，但警方一查發現，他是檢方發布的通緝犯，立刻將人逮捕。原來這名男子在11年前，就因為私下開設診所，用話術誆騙民眾治病，被法院判刑2年6月，沒想到現在又改當詐騙集團車手，因為提領贓款，被警方逮捕。

男子站在提款機前，被員警盤查，一看到警察找上門，急忙解釋要領錢，廖姓男子VS.員警說：「領錢，因為要做公證，我們也是國際法庭的業務，要做公證。」男子還強調自己是國際法庭的業務需要用錢，但當員警要求他出示身分證，卻怎麼樣都拿不出來，廖姓男子VS.員警說：「(你沒有報身分證字號，卡片是誰的，我現在要知道。)」

台北市警方昨日凌晨在外執行勤務時，在一間超商內發現這名頭戴鴨舌帽的廖姓男子，因為他在ATM前反覆操作神情緊張，上前盤查卻越問越可疑，廖姓男子自稱在聯合國國際法庭任職，工作都用英文溝通，但員警實際要他用英文自我介紹，卻只能講這幾句，廖姓男子VS.員警說：「你自我介紹， I'm Joseph Liao International Court of Justice。」兩句英文還想蒙混過關，警方調查他的身分，發現他是台北地檢署發布的通緝犯，廖姓男子VS.員警說：「遭到通緝，我現在依法逮捕你。」

信義分局五分埔派出所長蔡維哲說：「警方聯繫提款卡所有人表示，遭廖嫌謊稱因謊稱醫師及國際法官身分所騙，而提供卡片。」原來這名廖姓男子在2014年曾開設秘醫診所，以手雷射、氣功等話術，宣稱徒手按壓、隔空灌能量就能治病，誆騙許多民眾，當時遭法院依反醫師法、詐欺等罪判刑2年6月，如今轉向成為詐騙集團車手，假冒身分騙取金融卡，到ATM提領贓款，警方當場查扣新台幣1萬元跟金融卡2張，將廖姓男子移送地檢偵辦。

