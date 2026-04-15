誆稱好友借百萬 萬華警銀聯手攔阻

圖說：臺北市萬華分局龍山派出所警員李家豪、李承軒。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局龍山派出所警員李家豪、李承軒日前接獲銀行行員通報稱一男子欲匯款新臺幣100萬元，但用途與說詞不一，行員懷疑民眾遭到詐騙，故通知員警到場協助。

經李等2員前往了解，該名吳姓男稱其匯款係住在新北八里山上的好友急需用錢，惟未說明真正用途。而員警進一步詢問得知，吳男所稱之好友為網路交友軟體認識，且與匯款指定帳戶戶名之姓氏不相符，經警方告知吳男此為典型的網路交友詐騙，手法為先與被害人攀談以博取信任，待時機成熟後即以各種理由陸續向被害人借取現金，得手後即避而不見。在員警與行員的勸說下，吳男始決定放棄匯款，並對員警及行員表達感謝。

萬華分局表示，近年詐騙集團常透過社群媒體或交友平台，假冒外國軍人、醫師或情人等身分與民眾建立親密關係，再以各種理由要求匯款。民眾若遇到網友或可疑人士要求金錢支助或投資，務必提高警覺，謹記「一聽、二掛、三查證」，立即撥打警政署防詐騙專線165電話及110報警，以免落入詐騙集團圈套。