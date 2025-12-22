誆稱高鐵有炸彈「21歲涉案女身分曝光」 衛生局協助作精神評估

一名21歲彭姓女子涉嫌誆稱高鐵台南站有炸彈，導致高鐵延誤10分鐘。（本刊資料照）

張文隨機攻擊案震驚社會，目睹案發現場民眾餘悸猶存，卻沒想到一名21歲彭姓女子涉嫌誆稱高鐵台南站有炸彈，導致高鐵延誤10分鐘，台南地檢署檢察官今（22日）凌晨偵訊，依恐嚇危害公眾安全罪將彭女移送法辦，台南地檢署命3萬元交保。

據了解，年僅21歲的彭姓女子昨（21日）下午4時20分搭乘高鐵833車次列車南下行駛期間，向台南高鐵站報警指稱該列車「會爆炸」，警方不敢掉以輕心，隨即會同高鐵公司人員對列車進行全面檢查，才知虛驚一場，對此警方認定彭女涉犯《刑法》第151條恐嚇危害公眾安全罪嫌，當場以現行犯將其逮捕，並通報台南市衛生局協助作精神評估。

鐵警局高雄分局昨晚間將彭女移送台南地檢署偵訊，認仍有詳予調查之必要，諭知彭女3萬元交保，並責付予家屬，同時命其每週二須向所在地警察局派出所報到，以確保後續偵查順利進行。

對此，檢察官就呼籲，面對相關訊息應保持理性與警覺，切勿散布或轉傳未經查證的內容，以免觸法並引發公眾恐慌。

