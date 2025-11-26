誆稱「日賺1%保證獲利」 假App詐騙吸金高達6億

台北市 / 綜合報導

調查局日前接獲跨境吸金集團情資，一名吳姓主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬幣之名，大舉吸金，號稱日賺1%並保證獲利，還在高檔酒店舉辦投資說明會，短短幾個月就騙走6億，受害超過上百人。北檢偵結起訴，吳姓主嫌遭求刑10年。

面對鏡頭左閃右躲，還拿手擋住臉，他就是跨境吸金集團吳姓主嫌，而另一名則是假扮講師的廖姓共犯，他們和對岸合組詐騙集團聯手吸金，ETMETA宣傳片：共同分享體育帶來的經濟利益影片口白說：「這種創新的經濟模式，將為體育行業注入新的活力，帶來無限的可能和機遇，共同分享體育帶來的經濟利益。」宣傳影片中，大談元宇宙跟體育間將迎來新商機，觀眾除了看比賽還能從中獲利。

2024年6月APP宣布上線，吳姓主嫌與何姓女子，負責操盤虛擬貨幣金流，廖姓男子及洪姓女子，則假扮講師開投資說明會吸客，聲稱一天就能賺1%保證獲利，短短45個月就吸金6億，上百人受害。

大家舉杯慶祝，詐團還在高檔飯店舉辦招募酒會，以老鼠會的方式一個吸一個，ETmeta App影片：用戶只要一鍵託管即可每日獲得穩定收益影片口白說：「普通用戶只需要參與一鍵，託管即可每日獲得穩定收益。」直到有民眾無法操作APP時，主嫌謊稱因為平台在進行改版，今年1月APP無預警被關閉，民眾才驚覺受騙。

北檢偵結起訴，認為他們對國家經濟秩序管理造成危害，其中吳姓主嫌之前涉其他案件被判4年，如今再犯，這次檢方將他求處10年。

