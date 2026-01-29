誆翡翠原石投資吸金千萬主嫌判8年 「資深仙塔」律師求刑8年卻無罪理由曝

詐騙集團以投資「翡翠原石」當噱頭誘騙民眾投資。翻攝網路

詐騙集團以「翡翠原石」當噱頭、宣傳跨境投資，利用臉書、抖音直播誘騙民眾上當，吸金超過千萬元。台灣端「大總管」莫男被依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等多項罪名重判8年，共犯幹部王男判處3年，黃姓、張姓車手分別判處2年6月與 2 年。被檢方控訴為集團「御用律師」且求刑8年的何紫瀅，合議庭認為其僅提供法律服務且無共謀證據，判決無罪。

這起詐騙案起源於 2024年8月，莫男與王男勾結境外代號「迪總」、「夢總」的詐騙機房，在臉書、抖音平台開設「一佳珠寶」、「夢翠閣」等直播間。集團利用直播主的話術，誆稱投資翡翠原石能獲取暴利，或購買的成品皆為真貨，實則是以「石英染色或灌膠製品」濫竽充數，甚至根本不出貨。

莫男在台灣組建「收水」與「車手」團隊，並透過通訊軟體 Telegram 設立「翡翠面交工作群」與「嶼麓工作群」進行嚴密指揮。每當被害人誤信受騙，莫男即派遣車手面交收款，再透過非法地下匯兌將贓款匯往海外，藉此製造金流斷點。本案共計有12名被害人，直到其中一人覺察有異報警，警方於去年初埋伏逮捕取款車手，才揭開這場千萬騙局。

莫姓主嫌在庭審中極力撇清責任，辯稱自己只是幫大陸直播間或「嶼麓」、「永紳」公司做代收、代付，對於直播間詐騙被害人一事毫不知情，強調自己與境外機房並無犯意聯絡。

合議庭調查發現，莫男持有的「永紳公司」大小章其實是接收自停業公司，且該公司根本沒有經營珠寶買賣的實務。法官認為，正當的代收付業務應有嚴謹合約與擔保金，莫男卻僅靠 Telegram 指揮，且執意採取非法地下匯兌，顯見其深知資金來源不法。法官更直言，境外直播間對莫男高度信任，雙方共謀意圖明確，莫男的說詞純屬「卸責之詞」，不足採信。

曾是詐團御用律師何紫瀅，合議庭認為其僅提供法律服務且無共謀證據。資料照片

求刑８年判無罪 未具體洩露偵查機密

本案最大的爭議點在於律師何紫瀅，何女一度被封為「資深版仙塔律師」。檢方指控，何女同意將事務所名字掛在詐騙合約上擔任「法律顧問」，以律師威信取信被害人，甚至在事務所內代收 101 萬餘元現金轉交車手，更涉嫌在律見後將偵查秘密洩漏給莫男，助其勾串證，因此對她求刑８年。

但合議庭給出不同見解，法官認為，何律師雖在查核委任公司背景時顯得「隨便」，但目前法律並未強制律師對法人客戶負擔高度查核義務。合約中已載明「法律顧問不負擔保責任」，而何女與莫男早有委任關係，提供法律意見屬於業務常態。

針對洩密指控，法官勘驗證據後發現，無法證明何女在通話中具體透露了誰指證誰，且被指洩密的內容在當時已非絕對秘密。至於在事務所收款，法官認為被害人證述不一，且無具體證據顯示何女參與詐騙分贓。基於「罪疑唯輕」原則，合議庭認定檢方證據尚未達到確信有罪的程度，判決何女無罪。

法官在量刑時強調，詐騙集團長期侵害社會秩序，嚴重破壞民眾間的信賴關係。莫男在集團中居於「管理層級」，具備計畫性決策權，負責聯繫境外、整合資訊並指揮車手，對治安危害最重。考量其犯後始終否認犯行，不見悔意，因此從重處斷，應執行有期徒刑8年。

同案王姓、黃姓、張姓被告雖參與犯罪，但法官念其在偵審中坦承犯行並繳回犯罪所得，且部分被告已與被害人達成和解，因此依法減輕其刑，分別判處 3 年至 2 年不等徒刑。全案仍可上訴。



