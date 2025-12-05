誆補貼運費可獲家電！光復鄉16災民被騙 惡男想落跑火車站被逮

社會中心／花蓮報導

警方在火車站逮捕想要搭車離開的曾男。（圖／翻攝畫面）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，一名曾姓男子上月以補貼運費即可獲贈家電為由，對光復鄉災民行騙，共計16人被害，詐得7萬4000元，民眾察覺有異且發現曾男帶的行李箱出現在車站，懷疑他要落跑報警逮人。花蓮地檢署今天依詐欺取財罪嫌起訴曾男，建請求法官重判，依各次犯行分別量處1年以上徒刑。

檢方指出，上月光復鄉災後重建期間，曾姓男子利用災民亟需重建家園，向被害人佯稱只要補貼運費等款項，即可獲得善心人士捐贈洗衣機、冰箱、電視機及電暖器等家電，共有16名被害人信以為真，分別交付3000元至7000元不等金額給曾男。

曾男遲遲未把家電給被害人，引起被害民眾懷疑，上月28日，曾男攜行李箱欲搭火車離開，被害民眾見狀報警求助，員警趕赴火車站逮捕曾男，同時查扣詐騙所得4萬5600元及相關證物。

警方查扣曾男詐騙的不法所得。（圖／翻攝畫面）

檢方表示，曾男利用災民住家內電器用品受損之際進行詐騙，惡行重大，被逮捕後藉詞狡辯，毫無悔意。檢方今天依詐欺取財罪嫌起訴，建請法官依各次犯行分別量處有期徒刑1年以上之刑。

