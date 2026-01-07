誆賣法拉利海撈3億元！賽車手陳肯特偽造簽名詐騙超跑商 獲5千萬交保、科技監控

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

中部赫赫有名的賭王、國際賽車手陳肯特（陳宗傑）去年6月因誆賣法拉利超跑遭搜索、羈押，台中地檢署並於去年7月起訴，而他承認犯行，昨（6）日獲台中地院准許以5000萬元交保，並要求限制出境、出海，另佩戴電子腳鐐。

本案最初發生在2年前，身兼鉑鈞公司老闆的陳肯特，得知美國法拉利經銷商BBB想透過仲介WRA21購買限量超跑Ferrari FXX-K Evo後，便與財務長陳智業偽造理律事務所和日本宇賀神事務所的法律意見書，以及日本富豪友人石川元章的簽名，謊稱自己和石川各擁有一台FXX-K Evo且願意轉手，成功詐得3.2億元（約935萬元美金），BBB因始終未收到商品，詢問理律事務所才得知遭詐騙，於是向陳肯特等人提出告訴。

台中地檢署於去年6月發動搜索約談，將陳肯特聲押獲准，去年7月案件起訴後，台中地院認定他有雙重國籍、身價百億，另涉經營線上博弈網站，拒予交保。如今陳肯羈押已超過6個月，由於他坦承犯罪、願與美商和解，台中地院昨（6）日諭令他以5,000萬元交保，同時限制出境、出海、戴上電子腳環進行科技監控，以利審理程序持續進行。陳肯特將限制住居在台中市西屯區住宅，限制出境、出海，並接受科技設備監控8個月，除了配戴電子腳環，須在每週一、三、五下午於住宅門牌前以手機拍攝個人臉部照片並上傳至監控中心。

